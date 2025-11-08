कैसे करें बैंकों पर भरोसा! कस्टमर के नाम पर बैंक मैनेजरों ने किया 30 करोड़ का लोन फ्रॉड

यह सब 2023 में शुरू हुआ, जब एल्डहो पैसों की किल्लत से जूझ रहे थे। उसी समय कुछ एजेंटों ने एल्डहो से संपर्क किया, जो कि ये संदिग्ध मैनेजर्स से जुड़े हुए थे। उन्होंने एल्डहो से कहा कि वो उसे 1 करोड़ रुपये का लोन दिलाने में मदद कर सकते हैं। अपने खुद के CIBIL स्कोर की दिक्कतों का हवाला देते हुए बैंक के सर्किल मैनेजर और पजमथोट्टम निवासी शिबू जैकब और इसकी कई शाखाओं के मैनेजर अरुण ने उन्हें लोन की व्यवस्था करने का भरोसा दिया और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मांगे। उस वक्त एल्डहो को पैसों की सख्त जरूरत थी, सामने से इस तरह का ऑफर आया जिसने एल्डहो का भरोसा जीत लिया। उन्होंने एल्डहो से स्टाम्प पेपर्स और ब्लैंक चेक ले लिए और 30 लाख रुपये का लोन जारी कर दिया। तब तक एल्डहो को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है।