12 वीं की छात्रा ने टीचर से भाग कर रचाई शादी, वीडियो शेयर कर मांगी सुरक्षा

सोमवार को सामने आए इस वीडियो में कुमारी यह कहती दिखाई दे रही है कि, मेरी उम्र 18 साल है और महतो ने मेरी मर्जी से मुझ से शादी की है। उसने मुझे किडनैप नहीं किया है। वीडियो में कुमारी हाथ जोड़ कर पुलिस से अपने पति या उसके परिवार को परेशान नहीं करने की अपील करते नजर आ रही है। साथ ही वीडियो में महतो भी पुलिस से सुरक्षा मांगता नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि वह कुमारी से बहुत प्यार करता है और वह दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। जमुई पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, वह मामले की जांच कर रहे है और जल्द ही दोनों के परिवारों से बात कर के यह पता करेंगे की क्या कुमारी और उसके पति पर कोई खतरा है।