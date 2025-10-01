12 वीं की छात्रा ने टीचर से भाग कर रचाई शादी, वीडियो शेयर कर मांगी सुरक्षा

12वीं की छात्रा ने टीचर से भाग कर शादी की (फोटो- एक्स पोस्ट वीडियो स्क्रीनशॉट)
बिहार के जमुई जिले में एक अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक 12वीं की छात्रा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने टीचर से भाग कर शादी कर ली है। शादी करने के बाद छात्रा और उसके अध्यापक पति ने वीडियो शेयर कर प्रशासन से मदद मांगी है और अपने घर वालों से उन्हें शांती से रहने देने की अपील की है। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की यह भी कहती दिखाई दे रही है कि उसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है।
12वीं में पढ़ने वाली सिंधु कुमारी बिहार के जमुई जिले में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने प्रभाकर महतो से हुई जो वहां टीचर की जॉब करता था और एक सेवारत पुलिसकर्मी भी है। कुमारी कोचिंग में सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रही थी। कुमारी और महतो में धीरे धीरे दोस्ती होने लगी और देखते ही देखते यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन कुछ ही समय बाद कुमारी के परिवार को उसके रिश्ते के बारें में पता चल गया और उन्होंने दोनों की शादी कराने से मना कर दिया। वहीं लखीसराय जिले में रहने वाले महतो के परिवार ने भी इस रिश्तें को लेकर अपनी स्वीकृती नहीं दी।
दोनों ने अपने परिवारों को काफी मनाने की कोशिश की लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि उनके परिवार वाले कभी उनके रिश्ते के लिए राज नहीं होंगे तो दोनों ने भाग कर शादी करने का फैसला लिया। दोनों पिछले हफ्ते घर से भाग गए और एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। हालांकि दोनों को यह डर था कि उनके परिवार वाले यह खबर जानने के बाद उनके साथ क्या करेंगे। साथ ही कुमारी को यह डर था कि कही उसके घर वाले उसके पति को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए ही उसने एक वीडियो बना कर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की।
सोमवार को सामने आए इस वीडियो में कुमारी यह कहती दिखाई दे रही है कि, मेरी उम्र 18 साल है और महतो ने मेरी मर्जी से मुझ से शादी की है। उसने मुझे किडनैप नहीं किया है। वीडियो में कुमारी हाथ जोड़ कर पुलिस से अपने पति या उसके परिवार को परेशान नहीं करने की अपील करते नजर आ रही है। साथ ही वीडियो में महतो भी पुलिस से सुरक्षा मांगता नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि वह कुमारी से बहुत प्यार करता है और वह दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। जमुई पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, वह मामले की जांच कर रहे है और जल्द ही दोनों के परिवारों से बात कर के यह पता करेंगे की क्या कुमारी और उसके पति पर कोई खतरा है।
