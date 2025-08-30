जमीनी विवाद के लिए मचा ऐसा संग्राम, दहशत में है पूरा गांव, किसी को जिंदा जलाया तो किसी को मारी गोली

बिहार के अररिया जिले में शनिवार को संपत्ति विवाद के चलते एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस दोहरे हत्याकांड में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने पूरे जिले में दहशत फैला दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनसौरी गांव में शनिवार तड़के हुई। मृतकों की पहचान जय कुमार यादव (38 वर्ष) और नयन यादव (42 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आपस में दूर के रिश्तेदार थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब नयन यादव ने कथित तौर पर जय कुमार यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इसके बाद, गुस्साए ग्रामीणों और जय कुमार के परिजनों ने नयन यादव के घर पर हमला बोल दिया। आक्रोशित भीड़ ने नयन को उनके घर में जिंदा जला दिया और घर में आग लगा दी। इस दौरान नयन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।
अररिया के पुलिस अधीक्षक (SP) अंजनी कुमार ने बताया कि यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, "हमने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेजा गया है। यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि नयन यादव की हत्या पहले हुई या उन्हें जिंदा जलाया गया।" एसपी ने आगे बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है।
गांव वालों के अनुसार, जय कुमार और नयन यादव के बीच जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर कई सालों से तनाव चल रहा था। शुक्रवार रात दोनों पक्षों में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई थी, जो शनिवार तड़के हिंसक झड़प में बदल गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है।
पुलिस ने इस मामले में हत्या और आगजनी का केस दर्ज कर लिया है। जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे।