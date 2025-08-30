जमीनी विवाद के लिए मचा ऐसा संग्राम, दहशत में है पूरा गांव, किसी को जिंदा जलाया तो किसी को मारी गोली

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनसौरी गांव में शनिवार तड़के हुई। मृतकों की पहचान जय कुमार यादव (38 वर्ष) और नयन यादव (42 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आपस में दूर के रिश्तेदार थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब नयन यादव ने कथित तौर पर जय कुमार यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इसके बाद, गुस्साए ग्रामीणों और जय कुमार के परिजनों ने नयन यादव के घर पर हमला बोल दिया। आक्रोशित भीड़ ने नयन को उनके घर में जिंदा जला दिया और घर में आग लगा दी। इस दौरान नयन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।