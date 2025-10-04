Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले इस IPS पर से हटा सस्पेंशन, कर चुका है इतने बड़े-बड़े कांड

बिहार चुनाव से पहले बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का करीब तीन साल पुराना निलंबन आज हटा दिया है।

2 min read

पटना

image

Devika Chatraj

Oct 04, 2025

IPS अधिकारी आदित्य कुमार (X)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे-तैसे करीब आते ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है। बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का करीब तीन साल पुराना निलंबन (सस्पेंशन) आज हटा लिया गया। यह फैसला चुनाव से ठीक पहले आया है, जिसे विपक्षी दलों ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, जबकि सरकार इसे शुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है।

IPS पर गंभीर आरोप

  • शराब माफिया से सांठगांठ: 2011 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी आदित्य कुमार पर गया जिले में SSP रहते हुए शराब माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप है। 2021 में फतेहपुर थाने में शराब जब्ती के एक मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। IG अमित लोढ़ा की जांच में यह आरोप सही पाया गया।
  • फर्जी कॉल के जरिए DGP पर दबाव: उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कथित मित्र अभिषेक अग्रवाल को पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल का छद्म रूप धारण करवाकर तत्कालीन DGP एसके सिंघल को जुलाई 2022 में 30-40 बार व्हाट्सएप कॉल करवाए। इन कॉल्स का मकसद आदित्य को शराब माफिया केस में क्लीन चिट दिलाने के लिए दबाव बनाना था।
  • आर्थिक अपराध इकाई (EOU) द्वारा केस: DGP की शिकायत पर 15 अक्टूबर 2022 को EOU ने आदित्य, अभिषेक अग्रवाल और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 419 (छद्म रूप धारण), 467 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी), 353 (लोक सेवक पर हमला), 468 (जालसाजी), 387 (उगाही), 120B (आपराधिक साजिश) और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया।
  • फरार होने का आरोप: केस दर्ज होने के बाद आदित्य फरार हो गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिसंबर 2023 में उन्होंने पटना कोर्ट में सरेंडर किया।

3 IPS और 51 DSP के ट्रांसफर के बीच फैसला

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "निलंबन हटाने का फैसला विभागीय समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई का अंतिम निपटारा बाद में होगा। आदित्य कुमार को फिलहाल कोई नया पद सौंपा नहीं गया है।" यह राहत चुनावी माहौल में आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के बीच आई है, जहां हाल ही में 3 आईपीएस और 51 डीएसपी समेत कई अधिकारियों का फेरबदल हो चुका है।

विपक्ष का प्रहार

विपक्षी दल आरजेडी ने इस फैसले पर तीखा प्रहार किया। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने 'अपनों' को बचाने का काम शुरू कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले इस IPS पर से हटा सस्पेंशन, कर चुका है इतने बड़े-बड़े कांड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सदियों बाद रूस के क्रोनोत्स्की ज्वालामुखी में सबसे व्यापक गतिविधि, 9.2 किमी ऊंचा उठा राख का गुब्बारा

Russia's Kronotsky volcano
राष्ट्रीय

निचली अदालत के 2 जजों को क्यों किया गया बर्खास्त? एक पर जमानत के बदले 5 लाख मांगने का आरोप, पढ़ें पूरा मामला

Court Judgement
राष्ट्रीय

Bihar Elections : बॉर्डर जिलों में आयोग ने चलाई SIR की ऐसी कैंची, कहीं दिग्गजों का न हो जाए बंटाधार

Bihar Election declared by government, Bihar Election holiday declared by government 2025, Bihar Election declared by government 2025, Is it holiday on election day in Bihar, Bihar Election holiday notice for students, Bihar Election holiday declared by government pdf, 1st phase election in Bihar, Bihar rules during Election 2025,
पटना

Rain Forecast: इस राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी गरज के साथ तूफान की चेतावनी

Heavy Rain Alert In uttar pradesh
राष्ट्रीय

जुबीन गर्ग को दिया गया था जहर, डूबते हुए मुंह से निकले झाग! सिंगर के साथी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Singer Zubeen Garg
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.