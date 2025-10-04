बिहार चुनाव से पहले इस IPS पर से हटा सस्पेंशन, कर चुका है इतने बड़े-बड़े कांड

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "निलंबन हटाने का फैसला विभागीय समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई का अंतिम निपटारा बाद में होगा। आदित्य कुमार को फिलहाल कोई नया पद सौंपा नहीं गया है।" यह राहत चुनावी माहौल में आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के बीच आई है, जहां हाल ही में 3 आईपीएस और 51 डीएसपी समेत कई अधिकारियों का फेरबदल हो चुका है।