बिहार चुनाव से पहले इस IPS पर से हटा सस्पेंशन, कर चुका है इतने बड़े-बड़े कांड

IPS अधिकारी आदित्य कुमार (X)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे-तैसे करीब आते ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है। बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का करीब तीन साल पुराना निलंबन (सस्पेंशन) आज हटा लिया गया। यह फैसला चुनाव से ठीक पहले आया है, जिसे विपक्षी दलों ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, जबकि सरकार इसे शुद्ध प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है।
गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "निलंबन हटाने का फैसला विभागीय समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि, उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और आपराधिक कार्रवाई का अंतिम निपटारा बाद में होगा। आदित्य कुमार को फिलहाल कोई नया पद सौंपा नहीं गया है।" यह राहत चुनावी माहौल में आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों के बीच आई है, जहां हाल ही में 3 आईपीएस और 51 डीएसपी समेत कई अधिकारियों का फेरबदल हो चुका है।
विपक्षी दल आरजेडी ने इस फैसले पर तीखा प्रहार किया। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, "चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने 'अपनों' को बचाने का काम शुरू कर दिया है।
