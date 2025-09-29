Bihar: 18 से अधिक BJP MLA के टिकट पर संकट, इस वजह से पार्टी बदलना चाहती है चेहरा! पटना से दिल्ली तक हलचल तेज

Bihar Politics बिहार में एनडीए आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। भाजपा के 18 से ज्यादा विधायकों के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जिन विधायकों के खिलाफ क्षेत्र में विरोध है, उनके टिकट कट सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। 2 min read