CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को बिना ब्याज के मिलेगा 4 लाख तक का एजुकेशन लोन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, "मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी।" उन्होंने आगे बताया कि यह योजना 'सात निश्चय' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। पहले इस योजना में सामान्य छात्रों को 4% ब्याज पर लोन मिलता था, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर छात्रों को मात्र 1% ब्याज पर। लेकिन अब सभी श्रेणियों के लिए यह लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा।