Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को बिना ब्याज के मिलेगा 4 लाख तक का एजुकेशन लोन

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने की घोषणा की है।

पटना

Devika Chatraj

Sep 16, 2025

Nitish Kumar
बिहार चुनाव से पहले बड़ा ऐलान (IANS)

InterestFree Education Loan: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election) के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Credit Card Scheme) के तहत अब सभी छात्र-छात्राओं को बिना किसी ब्याज के 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन (Education Loan) मिलेगा। यह फैसला राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी राहत प्रदान करेगा।

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, "मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी।" उन्होंने आगे बताया कि यह योजना 'सात निश्चय' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। पहले इस योजना में सामान्य छात्रों को 4% ब्याज पर लोन मिलता था, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर छात्रों को मात्र 1% ब्याज पर। लेकिन अब सभी श्रेणियों के लिए यह लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा।

चुनाव से पहले बड़ा दांव

यह घोषणा बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर की गई है, जहां युवा मतदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा की दहलीज पर पहुंचाना है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक हजारों छात्रों को लाभ मिल चुका है। राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अब तक 6,943 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे छात्र देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई कर पा रहे हैं।

12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए योजना

योजना के तहत 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये है और इसे चुकाने के लिए समय दिया जाता है। सरकार ने इस साल 95 हजार छात्रों को लोन देने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के 85 हजार से अधिक है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

16 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / National News / CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को बिना ब्याज के मिलेगा 4 लाख तक का एजुकेशन लोन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.