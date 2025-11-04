Patrika LogoSwitch to English

'चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर…' अनंत सिंह के लिए प्रचार करने गए ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस

Bihar Election: अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने गए ललन सिंह को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 04, 2025

lalan singh EC Notice

ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस (IANS)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन मोकामा में दिए ललन सिंह के बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजद का आरोप है कि वह विपक्षी वोटरों को वोट डालने से रोकने की बात कह रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही निर्वाचन आयोग (EC) ने तत्काल संज्ञान लेते हुए ललन सिंह को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है।

वीडियो में क्या कहा गया?

मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो और सभा के दौरान ललन सिंह ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "आप सब लोग कमान संभाल लीजिए। एक-दो नेता हैं, उनको घर से निकलने मत दीजिए, घर में ही पैक कर दीजिए। अगर बहुत हाथ-पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर सिर्फ वोट करवा दीजिए।" RJD ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक X हैंडल से शेयर किया। पार्टी ने ट्वीट में लिखा, 'केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।

RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने शेयर किया वीडियो

RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी वीडियो शेयर कर मुख्य चुनाव आयुक्त को टैग करते हुए लिखा, 'ललन ही अनंत हैं और अनंत ही ललन है। ये कौन सा राज है? चुनाव आयोग?' RJD का आरोप है कि यह बयान चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है और आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।

EC ने नोटिस में क्या कहा?

निर्वाचन आयोग ने वीडियो की सत्यता और बयान की प्रकृति पर ललन सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने कहा कि यदि बयान सही पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में जदयू के प्रचार अभियान के बीच हुई है, जहां ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोड शो किया था। इससे पहले ही इस रोड शो पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो चुका है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

04 Nov 2025 01:03 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:42 pm

Hindi News / National News / ‘चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर…’ अनंत सिंह के लिए प्रचार करने गए ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस

