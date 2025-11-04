‘चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर…’ अनंत सिंह के लिए प्रचार करने गए ललन सिंह को EC ने जारी किया नोटिस

मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में आयोजित रोड शो और सभा के दौरान ललन सिंह ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "आप सब लोग कमान संभाल लीजिए। एक-दो नेता हैं, उनको घर से निकलने मत दीजिए, घर में ही पैक कर दीजिए। अगर बहुत हाथ-पैर जोड़े तो अपने साथ ले जाकर सिर्फ वोट करवा दीजिए।" RJD ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक X हैंडल से शेयर किया। पार्टी ने ट्वीट में लिखा, 'केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए कह रहे कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है! घर में बंद कर देना है, अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जा कर वोट गिराने देना है।