बिहार चुनाव नतीजों पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया सामने, जानिए क्या बोले

बिहार चुनाव पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान (IANS)
Bihar Election Result: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो चरणों में हुई वोटिंग (6 और 11 नवंबर) के नतीजों की गिनती आज सुबह से जारी है। शाम तक सभी सीटों के परिणाम साफ हो जाएंगे। इसी बीच बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने चुनाव नतीजों पर अपनी राय जाहिर की है।
JDU: 76 सीटों पर आगे
BJP: 85 सीटों पर आगे
RJD: 34 सीटों पर आगे
LJPRV (चिराग पासवान): 22 सीटों पर आगे
कांग्रेस: 6 सीटों पर आगे
CPI(ML)(L):7 सीटों पर आगे
HAM: 4 सीटों पर आगे
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जनता ने जिसे वोट दिया, वही जीतेगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि राष्ट्रवादी और सनातन सांस्कृतिक विचारधारा वाले लोग विजयी हों। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।
एनडीए (JDU+BJP) अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है, जबकि महागठबंधन (RJD+कांग्रेस) पिछड़ता नजर आ रहा है। विभिन्न नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर शाम तक साफ होगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग