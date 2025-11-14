Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव नतीजों पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया सामने, जानिए क्या बोले

बिहार चुनाव के नतीजों से पहले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 14, 2025

बिहार चुनाव पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान (IANS)

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए दो चरणों में हुई वोटिंग (6 और 11 नवंबर) के नतीजों की गिनती आज सुबह से जारी है। शाम तक सभी सीटों के परिणाम साफ हो जाएंगे। इसी बीच बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने चुनाव नतीजों पर अपनी राय जाहिर की है।

चुनाव आयोग के ताजा रुझान

JDU: 76 सीटों पर आगे
BJP: 85 सीटों पर आगे
RJD: 34 सीटों पर आगे
LJPRV (चिराग पासवान): 22 सीटों पर आगे
कांग्रेस: 6 सीटों पर आगे
CPI(ML)(L):7 सीटों पर आगे
HAM: 4 सीटों पर आगे

क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री?

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जनता ने जिसे वोट दिया, वही जीतेगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि राष्ट्रवादी और सनातन सांस्कृतिक विचारधारा वाले लोग विजयी हों। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया।

एनडीए (JDU+BJP) अभी मजबूत स्थिति में दिख रही है, जबकि महागठबंधन (RJD+कांग्रेस) पिछड़ता नजर आ रहा है। विभिन्न नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर शाम तक साफ होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

14 Nov 2025 11:48 am

Hindi News / National News / बिहार चुनाव नतीजों पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया सामने, जानिए क्या बोले

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election Result: शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत, JDU कार्यालय में फूटने लगे पटाखे, लड्डू भी मंगवाए गए

bihar election result
पटना

बिहार चुनाव परिणाम विश्लेषण: बड़ी जीत के बाद भी नीतीश के सामने आने वाली है एक बड़ी मुश्किल!

राष्ट्रीय

‘पहले लडे़ थे गोरों से अब लड़ेंगे वोट चोरों से’, बिहार काउंटिंग अपडेट के बीच कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप

राष्ट्रीय

Bihar Election Results: अबकी बार NDA 200 पार? शुरुआती रुझानों में भारी बहुमत, महागठबंधन को बड़ा झटका

Bihar Election Results
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.