कांग्रेस नहीं, RJD हार की असली वजह! आखिर ऐसा क्यों बोले शशि थरूर

शशि थरूर (ANI)
Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों में एनडीए (NDA) को भारी बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन के दलों के बीच मतभेद और आंतरिक कलह साफ नजर आ रही है। इसी बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए अभी "काफी बड़ी बढ़त" बनाए हुए है, लेकिन ये सिर्फ रुझान हैं और चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों का इंतजार करना जरूरी है।
थरूर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "चुनाव आयोग जब तक आधिकारिक नतीजे जारी नहीं करता, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।" उन्होंने महागठबंधन की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस गठबंधन की वरिष्ठ पार्टी नहीं थी, इसलिए आरजेडी (RJD) को भी अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए। थरूर ने जोर देकर कहा कि चुनावी परिणाम कई कारकों का मिश्रण होते हैं और पूरी तस्वीर समझने के लिए विस्तृत समीक्षा आवश्यक है।
महिलाओं को मतदान से पहले दिए गए लाभों का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा, "महिलाओं को कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे। हमें पसंद हो या न हो, लेकिन हमारे कानूनों के हिसाब से यह अवैध नहीं है। हालांकि, यह लोकतांत्रिक रूप से स्वस्थ प्रथा नहीं है।" उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसी रणनीतियां देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र में पहले भी अपनाई जा चुकी हैं।
कांग्रेस नेता ने आश्वासन दिया कि पार्टी परिणामों का बारीकी से अध्ययन करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन मुद्दों का ज्यादा असर पड़ा और किन रणनीतियों में बदलाव की जरूरत है। थरूर ने कहा, "चुनाव केवल एक कारक पर निर्भर नहीं होते, बल्कि तमाम सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं का मिश्रण होते हैं।"
