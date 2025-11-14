कांग्रेस नहीं, RJD हार की असली वजह! आखिर ऐसा क्यों बोले शशि थरूर

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती रुझानों में एनडीए (NDA) को भारी बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन के दलों के बीच मतभेद और आंतरिक कलह साफ नजर आ रही है। इसी बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सतर्क रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए अभी "काफी बड़ी बढ़त" बनाए हुए है, लेकिन ये सिर्फ रुझान हैं और चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों का इंतजार करना जरूरी है।