1 सिंतबर के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे डाक्यूमेंट्स, बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जॉयमाला बागची और विपुल एम. पंचोली शामिल थे, ने चुनाव आयोग की उस दलील पर ध्यान दिया कि 1 सितंबर के बाद भी दावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि अंतिम मतदाता सूची तैयार होने तक, यानी नामांकन की अंतिम तारीख तक, वैध आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। कोर्ट ने इस बयान को दर्ज करते हुए कहा कि समय सीमा बढ़ाने से प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक खिंच सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है।