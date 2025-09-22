Bihar Election: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान, कांग्रस के बाद मुकेश सहनी की डिमांड ने बढ़ाई तेजस्वी की टेंशन!

महागठबंधन का महत्वपूर्ण घटक सीपीआई (माले) भी इस बार आक्रामक रुख में है। पार्टी ने 40 सीटों पर दावेदारी जताई है। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को छोटे सहयोगियों के प्रति अधिक उदार होना चाहिए।