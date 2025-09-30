बिहार SIR के बाद EC आज जारी करेगी नई वोटर लिस्ट, 70-72 लाख नाम हटाने का किया दावा

यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, तो आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और विवरण सुधारने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। इसके अलावा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DM) के पास भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। ध्यान दें कि यह सुधार प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो जाती। यानी, मतदाता सूची को अंतिम रूप तभी दिया जाएगा, जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।