बिहार चुनाव से पहले JDU को झटका, तीन बार की विधायक ने छोड़ी पार्टी, इस दल में हुई शामिल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 से पहले जनता दल (यूनाइटेड) को उस समय बड़ा झटका लगा, जब गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की तीन बार की विधायक मीना द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, मीना द्विवेदी ने लगातार उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी से नाराज होकर यह कदम उठाया। उन्होंने अब प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है।