बिहार चुनाव से पहले JDU को झटका, तीन बार की विधायक ने छोड़ी पार्टी, इस दल में हुई शामिल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 से पहले जनता दल (यूनाइटेड) को उस समय बड़ा झटका लगा, जब गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की तीन बार की विधायक मीना द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार, मीना द्विवेदी ने लगातार उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी से नाराज होकर यह कदम उठाया। उन्होंने अब प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है।
मीना द्विवेदी का परिवार गोविंदगंज सीट पर तीन पीढ़ियों से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनके इस कदम से JDU को पूर्वी चंपारण जिले में बड़ा नुकसान हो सकता है, जहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मीना द्विवेदी के जन सुराज में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, और माना जा रहा है कि वह आगामी चुनाव में इस पार्टी के टिकट पर गोविंदगंज से चुनाव लड़ सकती हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही JDU के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले पूर्व MLC विनोद कुमार सिंह ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पार्टी के भीतर असंतोष और नेताओं के जाने से JDU की स्थिति कमजोर हो सकती है, खासकर तब जब NDA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार की सियासत में नया विकल्प बनकर उभर रही है। मीना द्विवेदी जैसे कद्दावर नेताओं का इसमें शामिल होना पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर सकता है। बिहार की चकाई सीट पर भी जन सुराज के प्रचार अभियान की चर्चा जोरों पर है।