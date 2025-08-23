Bihar Assembly Elections: खोई जमीन वापस पाने की कवायद में राजद-कांग्रेस, क्या कहती है सीमांचल की पॉलिटिक्स

ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांच सीटों पर पार्टी को जीत मिली, लेकिन कुछ समय बाद पार्टी के 4 विधायक, मो. इजहार असफी (कोचाधामन), शाहनवाज आलम (जोकीहाट), सयैद रुकनुद्दीन (बायसी) और अजहर नईम (बहादुरगंज) टूटकर राजद में जा मिले। यह AIMIM के लिए बड़ा झटका था। ओवैसी और अखतरुल ईमान की भी चाहत है कि इस बार वह महागठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्हें अब तक मायूसी ही हाथ लगी है। राजद और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की चाहत है कि इस बार सीमांचल इलाके में अपनी पैठ होने का फायदा उठाया जाए और 24 में से अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की जाए।