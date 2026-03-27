गुस्साए चाचा ने की सारी हदें पार, 3 भतीजे-भतीजी को कटर से काटकर उतारा मौत के घाट

पुलिस और परिवार के अनुसार, शुरुआती जानकारी में सिर्फ दरवाजा खोलने में देरी को वजह बताया जा रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी क्रूरता के पीछे सिर्फ यही वजह हो, यह कई लोगों को संदिग्ध लग रहा है। आरोपी अमंत पाल की अभी शादी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। मानसिक तनाव, किसी पुरानी रंजिश या कोई अन्य वजह हो सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही असली कारण सामने आएगा।