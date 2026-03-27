27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गुस्साए चाचा ने की सारी हदें पार, 3 भतीजे-भतीजी को कटर से काटकर उतारा मौत के घाट

बिहार के औरंगाबाद में चाचा ने गुस्से में 3 भतीजे-भतीजी की कटर से काटकर हत्या कर दी उसके बाद आत्महत्या की कोशिश की।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Mar 27, 2026

चाचा ने की भतीजे-भतीजी की हत्या (Video Screenshot)

औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक ऐसी वारदात हुई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक चाचा ने महज दरवाजा खोलने में थोड़ी देरी होने पर अपने ही तीन छोटे-छोटे भतीजे-भतीजियों को कटर मशीन से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। मृतक बच्चों की पहचान 10 वर्षीय अनीश कुमार, 7 वर्षीय आयुष कुमार और 5 वर्षीय अनुष्का कुमारी के रूप में हुई है।

क्या है पूरा मामला?

आरोपी अमंत पाल (चाचा) शुक्रवार सुबह बाइक पर सवार होकर घर से बाहर गया था। लौटने पर उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी भाभी अनीता देवी उस समय बाथरूम में थीं, जिसकी वजह से दरवाजा खुलने में कुछ देर हो गई। घर में घुसते ही अमंत पाल ने फुल वॉल्यूम पर स्पीकर बजाना शुरू कर दिया और फिर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कटर मशीन से एक-एक कर तीनों मासूम बच्चों का गला रेत दिया।

हत्या के बाद आत्महत्या की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी अपना गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के समय कमरे में चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। तीनों बच्चों के शव एक ही कमरे में बरामद किए गए, जबकि आरोपी पास ही घायल अवस्था में पड़ा था।

आरोपी की हालत गंभीर

लोगों ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर अमंत पाल को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। पुलिस अब आरोपी के ठीक होने के बाद उससे पूछताछ करेगी।

हत्या की असली वजह क्या थी?

पुलिस और परिवार के अनुसार, शुरुआती जानकारी में सिर्फ दरवाजा खोलने में देरी को वजह बताया जा रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी क्रूरता के पीछे सिर्फ यही वजह हो, यह कई लोगों को संदिग्ध लग रहा है। आरोपी अमंत पाल की अभी शादी नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। मानसिक तनाव, किसी पुरानी रंजिश या कोई अन्य वजह हो सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही असली कारण सामने आएगा।

सोशल मीडिया पर चर्चा

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग चाचा की क्रूरता पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द मामले की सच्चाई सामने लाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

Published on:

27 Mar 2026 02:40 pm

Hindi News / National News / गुस्साए चाचा ने की सारी हदें पार, 3 भतीजे-भतीजी को कटर से काटकर उतारा मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘तुम मेरी पार्वती हो, मैं तुम्हारा शिव’, खुद को भगवान बताकर पाखंडी ने किया महिला का रेप, ऐसे खुला राज

Maharashtra
राष्ट्रीय

किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा लोकसभा में बोले- देश में उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति

Union Ministe JP Nadda addressing Lok Sabha on adequate fertilizer supply amid Middle East conflict.
राष्ट्रीय

प्री-मानसून दिखाएगा तेवर: 28, 29, 30 और 31 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

चुनाव से पहले कांग्रेस में सियासी खींचतान, कौन बनेगा केरल का मुख्यमंत्री?

राष्ट्रीय

West Bengal Election: वोट के लिए ‘नाई’ बन गए बीजेपी विधायक, कोई बनाने लगा रोटी

bjp
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.