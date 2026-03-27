PNG ग्राहकों को बड़ी राहत: अब घर बैठे सरेंडर होगा LPG कनेक्शन, डीलर के पास जाने की झंझट खत्म

PNG Users: ईरान में जारी जंग का असर दुनियाभर में पड़ रहा है। भारत में भी एलपीजी गैस का संकट मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने शुक्रवार को बताया कि जो उपभोक्ता अब पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पर शिफ़्ट हो गए हैं, वे अब डीलरशिप पर जाए बिना, सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID का इस्तेमाल करके घर बैठे अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं।