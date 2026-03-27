27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PNG ग्राहकों को बड़ी राहत: अब घर बैठे सरेंडर होगा LPG कनेक्शन, डीलर के पास जाने की झंझट खत्म

Surrender LPG Connection Online PNG Users: पेट्रोलियम सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन घरों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन लग चुका है, वे अब घर बैठे ही अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 27, 2026

LPG Gas Cylinder Shortage

LPG Gas Cylinder (Photo Source - Patrika)

PNG Users: ईरान में जारी जंग का असर दुनियाभर में पड़ रहा है। भारत में भी एलपीजी गैस का संकट मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने शुक्रवार को बताया कि जो उपभोक्ता अब पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पर शिफ़्ट हो गए हैं, वे अब डीलरशिप पर जाए बिना, सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID का इस्तेमाल करके घर बैठे अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं।

मंत्रालय ने लॉन्च किया MyPNG-D पोर्टल

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, MyPNG-D पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि PNG यूज़र्स के लिए अपने LPG कनेक्शन ऑनलाइन छोड़ना आसान हो जाए। X पर यह जानकारी शेयर करते हुए मित्तल ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले ही PNG पर शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें अब अपने कनेक्शन सरेंडर करने के लिए LPG डीलरशिप पर जाने की जरूरत नहीं है।

घर बैठे कर सकते हैं LPG कनेक्शन सरेंडर

अब यह प्रक्रिया घर बैठे ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID का इस्तेमाल करके पूरी की जा सकती है। मित्तल ने कहा कि PNG उपभोक्ता घर बैठे ही LPG सरेंडर कर सकते हैं। आपको डीलरशिप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अपनी LPG ID की ज़रूरत होगी।

एक दिन में 1,797 उपभोक्ताओं ने सरेंडर LPG कनेक्शन

इस कदम का मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से अपने LPG कनेक्शन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे कनेक्शन उन परिवारों को उपलब्ध कराए जा सकें जिनके पास अभी भी PNG की सुविधा नहीं है। सेक्रेटरी के अनुसार, पोर्टल लॉन्च होने के एक ही दिन के अंदर 1,797 उपभोक्ताओं ने अपने LPG कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

उन्होंने इन यूजर्स को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आगे आकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कल से अब तक 1797 जिम्मेदार नागरिकों ने अपने कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं! उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा, आप भी अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करें और उन लोगों की मदद करें जिनके पास PNG की सुविधा नहीं है।

ये भी पढ़ें

ईरान का बड़ा अल्टीमेटम, बहरीन-दुबई पर हमलों की दी खुली धमकी
विदेश
image

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 04:24 pm

Hindi News / National News / PNG ग्राहकों को बड़ी राहत: अब घर बैठे सरेंडर होगा LPG कनेक्शन, डीलर के पास जाने की झंझट खत्म

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Patrika Explainer: मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज में की कटौती, क्या ग्राहकों को मिलेगा लाभ? Iran-Israel War का कितना हुआ असर?

राष्ट्रीय

किसी भी महिला के साथ लिव-इन में रह सकता है शादीशुदा शख्स, हाई कोर्ट ने दे दी इजाजत

allahabad high court said that declaring one religion as only true one is an insult to other religions
राष्ट्रीय

शपथ ग्रहण से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने गाया रैप सॉन्ग, ‘जय महाकाली’ गाने से छा गए रैपर

Nepal PM Balen Shah Rap Song
मनोरंजन

गैस शॉर्टेज के बीच सरकार का बड़ा फैसला, कमर्शियल LPG की सप्लाई बढ़ाकर की 70 प्रतिशत

Commercial LPG cylinders
राष्ट्रीय

गुस्साए चाचा ने की सारी हदें पार, 3 भतीजे-भतीजी को कटर से काटकर उतारा मौत के घाट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.