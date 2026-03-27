PNG ग्राहकों को बड़ी राहत: अब घर बैठे सरेंडर होगा LPG कनेक्शन, डीलर के पास जाने की झंझट खत्म

LPG Gas Cylinder (Photo Source - Patrika)
PNG Users: ईरान में जारी जंग का असर दुनियाभर में पड़ रहा है। भारत में भी एलपीजी गैस का संकट मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि देश में गैस और तेल की कोई कमी नहीं है। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने शुक्रवार को बताया कि जो उपभोक्ता अब पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) पर शिफ़्ट हो गए हैं, वे अब डीलरशिप पर जाए बिना, सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID का इस्तेमाल करके घर बैठे अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, MyPNG-D पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि PNG यूज़र्स के लिए अपने LPG कनेक्शन ऑनलाइन छोड़ना आसान हो जाए। X पर यह जानकारी शेयर करते हुए मित्तल ने कहा कि जो उपभोक्ता पहले ही PNG पर शिफ्ट हो चुके हैं, उन्हें अब अपने कनेक्शन सरेंडर करने के लिए LPG डीलरशिप पर जाने की जरूरत नहीं है।
अब यह प्रक्रिया घर बैठे ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID का इस्तेमाल करके पूरी की जा सकती है। मित्तल ने कहा कि PNG उपभोक्ता घर बैठे ही LPG सरेंडर कर सकते हैं। आपको डीलरशिप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या अपनी LPG ID की ज़रूरत होगी।
इस कदम का मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से अपने LPG कनेक्शन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे कनेक्शन उन परिवारों को उपलब्ध कराए जा सकें जिनके पास अभी भी PNG की सुविधा नहीं है। सेक्रेटरी के अनुसार, पोर्टल लॉन्च होने के एक ही दिन के अंदर 1,797 उपभोक्ताओं ने अपने LPG कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।
उन्होंने इन यूजर्स को उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आगे आकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कल से अब तक 1797 जिम्मेदार नागरिकों ने अपने कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं! उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने आगे कहा, आप भी अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करें और उन लोगों की मदद करें जिनके पास PNG की सुविधा नहीं है।
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