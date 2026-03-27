‘तुम मेरी पार्वती हो, मैं तुम्हारा शिव’, खुद को भगवान बताकर पाखंडी ने किया महिला का रेप, ऐसे खुला राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। माणिकपुर पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसे बाद में पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया। जीरो एफआईआर का मतलब है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी हुई हो। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब अन्य संभावित पीड़िताओं की भी तलाशी कर रही है।