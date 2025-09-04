भाजपा के बिहार बंद को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप, कहा- इस दौरान महिलाओं के साथ हुई बदतमीजी

दरअसल हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित की गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की सभा में पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से ही भाजपा और उसके समर्थक दलों ने इस बात का जमकर विरोध किया था और इसे लेकर सियासत होने लगी थी। पीएम मोदी ने इसे अपनी मां नहीं बल्कि देश की सभी माताओं का अपमान बताया था। उन्होंने कहा था, मां के अपमान के लिए मैं राजद-कांग्रेस को क्षमा कर सकता हूं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम की मां के इस अपमान के विरोध में एनडीए गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की महिला शाखाओं ने बिहार बंद का आह्वान किया था।