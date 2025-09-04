भाजपा के बिहार बंद को तेजस्वी यादव ने बताया सुपर फ्लॉप, कहा- इस दौरान महिलाओं के साथ हुई बदतमीजी

विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आज बिहार बंद का ऐलान किया था। यह बंद सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कुल 5 घंटे तक प्रभावी रहा। एनडीए ने दावा किया कि यह बंद शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और इस दौरान आवश्यक सेवाओं के संचालन में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। लेकिन वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की इस मामले पर पूरी तरह से अलग राय है। तेजस्वी ने इस बिहार बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बताया और दावा किया कि इस दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और एम्बुलेंसों का रास्ता भी रोका गया।
तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भाजपा और एनडीए द्वारा आयोजित बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा और उन्हें एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस दौरान भाजपा के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की और महिलाओं और शिक्षकों के साथ बदतमीजी भी की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि, प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस का रास्ता भी रोका और आम नागरिकों को जबरन परेशान किया। ये सारी तस्वीरें आज बिहार बंद में देखने को मिलीं, यानी बंद का जो आयोजन प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों ने किया था, उसे बिहार के एक भी नागरिक का समर्थन नहीं मिला।
दरअसल हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित की गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा की सभा में पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से ही भाजपा और उसके समर्थक दलों ने इस बात का जमकर विरोध किया था और इसे लेकर सियासत होने लगी थी। पीएम मोदी ने इसे अपनी मां नहीं बल्कि देश की सभी माताओं का अपमान बताया था। उन्होंने कहा था, मां के अपमान के लिए मैं राजद-कांग्रेस को क्षमा कर सकता हूं, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम की मां के इस अपमान के विरोध में एनडीए गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों की महिला शाखाओं ने बिहार बंद का आह्वान किया था।