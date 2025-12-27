पत्नी ने छोड़ा साथ, कुछ ही दिनों बाद पति की मौत, क्या रची गई थी साजिश?

पत्नी प्रेमी संग फरार (File Photo)
बिहार के बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के कैथा गांव में एक 30 वर्षीय युवक अनुज कुमार उर्फ सेठो पंजियार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी नेहा पंजियार और उसके कथित प्रेमी आदर्श प्रताप उर्फ कुमार पर साजिशन हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए शंभूगंज थाने में FIR दर्ज कराई है।
परिजनों का कहना है कि अनुज पिछले कई दिनों से गहरे मानसिक तनाव में था, क्योंकि उसकी पत्नी नेहा करीब 25 दिनों से प्रेमी आदर्श प्रताप के साथ रह रही थी। तीन वर्षों से चल रहे उनके प्रेम प्रसंग के कारण अनुज बेहद परेशान था। घटना वाले दिन अनुज सुबह नाश्ता करने के बाद शंभूगंज बाजार गया था और शाम को लौटने पर उसने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। ग्रामीण चिकित्सक को बुलाकर दवा दी गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक एंटीबायोटिक दवा भी बरामद की है।
परिजनों ने बताया कि अनुज गुजरात में रोजगार करता था और पत्नी व दो बेटियों को साथ रखता था। करीब एक माह पहले नेहा की जिद पर बेटियों को घर भेजा गया, लेकिन नेहा भागलपुर जंक्शन से सीधे प्रेमी के पास शंभूगंज चली गई और अनुज को हमेशा के लिए छोड़ने की बात कही। एक सप्ताह पहले अनुज ने पत्नी को बंधक बनाने की शिकायत थाने में दी थी, जहां पूछताछ के दौरान नेहा ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। अनुज दो भाइयों में सबसे छोटा था और उसका बड़ा भाई नीरज दिल्ली में रहता है।
सूचना मिलते ही एसडीपीओ अमर विश्वास, दारोगा आदर्श कुंदन, मु. शहजाद, सौरभ कुमार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद भागलपुर से फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) टीम बुलाई गई, जिसने शव और घटनास्थल से कई सैंपल एकत्र किए। दारोगा सौरभ कुमार ने बताया कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दोनों आरोपी फरार हैं। एसडीपीओ अमर विश्वास ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
