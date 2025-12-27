पत्नी ने छोड़ा साथ, कुछ ही दिनों बाद पति की मौत, क्या रची गई थी साजिश?

परिजनों ने बताया कि अनुज गुजरात में रोजगार करता था और पत्नी व दो बेटियों को साथ रखता था। करीब एक माह पहले नेहा की जिद पर बेटियों को घर भेजा गया, लेकिन नेहा भागलपुर जंक्शन से सीधे प्रेमी के पास शंभूगंज चली गई और अनुज को हमेशा के लिए छोड़ने की बात कही। एक सप्ताह पहले अनुज ने पत्नी को बंधक बनाने की शिकायत थाने में दी थी, जहां पूछताछ के दौरान नेहा ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। अनुज दो भाइयों में सबसे छोटा था और उसका बड़ा भाई नीरज दिल्ली में रहता है।