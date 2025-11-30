प्यार में धोखा: प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिल कर नाबालिग प्रेमिका से किया गैंगरेप, पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा

घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने हिम्मत जुटा कर अपने परिवार को पूरा मामला बताया। इसके बाद पीड़िता ने परिवार के साथ जाकर पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता के प्रेमी प्रिंस की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में प्रिंस से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है।