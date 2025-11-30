प्यार में धोखा: प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिल कर नाबालिग प्रेमिका से किया गैंगरेप, पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा

बक्सर में नाबालिग के साथ प्रेमी और उसके साथियों ने किया गैंगरेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के बक्सर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने गैंगरेप किया है। हैरानी की बात यह है कि, इन चारों आरोपियों में से एक पीड़िता का बॉयफ्रेंड है और उसी से मिलने पीड़िता घटनास्थल पर गई थी। यहां आरोपी बॉयफ्रेंड ने पहले खुद पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और फिर अपने तीन दोस्तों को वहां बुला कर उसके साथ गैंगरेप किया।
शनिवार को हुई यह घटना शहर के टाउन थाना इलाके की है। पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए चार में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के प्रेमी की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में हुई है जो कि कृष्णा नगर मोहल्ले का रहने वाला है। प्रिंस और पीड़िता के बीच पिछले कुछ सालों से प्रेम संबंध चल रहा था।
प्रिंस ने शनिवार को पीड़िता को नाथ बाबा मंदिर रोड पर मिलने बुलाया। पीड़िता के वहां पहुंचने पर प्रिंस ने पहले खुद उसके साथ बलात्कार किया और फिर अपने तीन दोस्तों को वहां बुला लिया और उन्होंने मिलकर पीड़िता से गैंगरेप किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि, वह चीखती रही, चिल्लाती रही लेकिन फिर भी आरोपी नहीं रुके। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की।
घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची और उसने हिम्मत जुटा कर अपने परिवार को पूरा मामला बताया। इसके बाद पीड़िता ने परिवार के साथ जाकर पुलिस में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता के प्रेमी प्रिंस की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में प्रिंस से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है।
टाउन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने इस मामले पर बयान देते हुए बताया कि, पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि, पीड़िता का मेडिकल भी करा लिया गया है और उसका बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
