Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav: महागठबंधन में तकरार शरू! सीट बंटवारे से पहले अब CPI-ML ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, देखें LIST

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन घटक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के बाद माले ने 20 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 18, 2025

भाकपा-माले प्रमुख दीपंकर भट्टाचार्य। (फोटो- X)

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन घटक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। कांग्रेस के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है।

पार्टी ने आगामी चुनाव के दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की है। कुल 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

पहले चरण में 14 सीटों के लिए प्रत्याशी उतारे

पहले चरण के तहत भाकपा-माले ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें भोरे, जीरादेई, दरौली, दरौंडा, कल्याणपुर, वारिसनगर, राजगीर, दीघा और फुलवारी जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं।

कौन कहां से बनाया गया उम्मीदवार?

घोषित उम्मीदवारों में भोरे विधानसभा सीट से धनंजय, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम, दरौंडा से अमरनाथ यादव, कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम, वारिसनगर से फूलबाबू सिंह, राजगीर से विश्वनाथ चौधरी, दीघा से दिव्या गौतम, फुलवारी से गोपाल रविदास, पालीगंज से संदीप सौरभ, आरा से क्यामुदीन अंसारी, अगिआंव से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह और डुमरांव से अजीत कुमार सिंह शामिल हैं।

पहले चरण के लिए अपना नामांकन पहले दाखिल कर चुके हैं उम्मीदवार

पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि, भोरे सीट से भाकपा-माले टिकट पर जितेंद्र पासवान ने भी नामांकन किया है, लेकिन पार्टी ने धनंजय को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है।

17 अक्टूबर तक थी पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख

बता दें कि पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर थी। भाकपा-माले ने फेज-2 में पार्टी ने कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं।

सिकटा विधानसभा सीट से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पिपरा (सुपौल) से अनिल कुमार, बलरामपुर से महबूब आलम, करकट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह और घोसी में राम बली सिंह यादव को टिकट दिया गया है।

अब तक सीट बंटवारे पर फंसा पेंच

गौरतलब है कि भाकपा-माले बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस-राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि, इन दलों में अभी तक सीट बंटवारे के लिए आखिरी फैसला नहीं हुआ है। यही कारण है कि पहले चरण की कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवारों की दोस्ताना लड़ाई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

politics

Published on:

18 Oct 2025 10:24 am

Hindi News / National News / Bihar Chunav: महागठबंधन में तकरार शरू! सीट बंटवारे से पहले अब CPI-ML ने जारी की 20 उम्मीदवारों की सूची, देखें LIST

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अदीना मस्जिद जाकर बुरी तरह से ट्रोल हुए युसूफ पठान, BJP के पलटवार के बाद यूजर्स भी बोले- ‘यह एक मंदिर…’

राष्ट्रीय

दिवाली पर हुआ बड़ा हादसा: सजावट के दौरान तीसरी मंजिल से गिरे दो लोग

Maharashtra News
राष्ट्रीय

क्या एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे फिल्मी सितारे सामंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत के नाम? वायरल लिस्ट पर बवाल, केस दर्ज

Fake Voter ID
राष्ट्रीय

बागी हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, आज करेंगे नामांकन दाखिल, भागलपुर सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प

राष्ट्रीय

लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, मौके पर पहुंचे बचाव दल

Garib Rath train caught fire
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.