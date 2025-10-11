Patrika LogoSwitch to English

Bihar Chunav: ‘…बात तो माननी पड़ेगी’, अब मांझी ने दे दिया बड़ा बयान, NDA में सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज

Bihar Politics: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी (Jitam Ram Manjhi) जैसे नेता शामिल होंगे। सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला इसी बैठक में लिया जा सकता है।

2 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 11, 2025

Jitan Ram Manjhi

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Photo-IANS)

Bihar Chunav 2025 बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। तमाम एनडीए के नेता सीट बंटवारे (NDA Seat Sharing) को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

इस बैठक में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi New Statement) और उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के सहयोगी दल के नेता शामिल हो रहे हैं। इसी बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है।

सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला दिल्ली में

उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि एनडीए में उन्हें जितनी भी सीटें मिलेंगी, वे उतने पर ही लड़ेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी ने कहा कि दिल्ली में बैठक है, हम वहीं जा रहे हैं। आखिरी फैसला वहीं होना है।

मांझी ने आगे कहा कि बिहार एनडीए के सभी घटक दलों के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर कोर मीटिंग बुलाई गई है, इसलिए हम भी जा रहे हैं।

वहीं, मांझी ने दिल्ली जाने से पहले जेपी नड्डा (JP Nadda) के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। जिन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कहा था कि सबकुछ फाइनल हो गया है।

जेपी नड्डा की बात माननी पड़ेगी- मांझी

इसपर जीतन राम मांझी ने कहा कि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर वह बोल रहे हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए सीटों की मांग पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हम अनुशासित लोग हैं। जो सीटें मिलेंगी उन्हीं पर रहेंगे।

इस बीच, बिहार भाजपा (BJP Bihar) अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सीट बंटवारे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा ने पटना में लगातार तीन दिनों तक चुनाव समिति की बैठकें कीं।

क्या बोले दिलीप जायसवाल?

जायसवाल ने आगे कहा कि समिति ने हमारी मौजूदा सीटों और 2020 में हारे हुए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता वाले पैनल तैयार किए हैं।

बिहार चुनाव समिति ने पैनल को अंतिम रूप दिया, जिस पर दिल्ली में दिन भर चर्चा होगी। उसके बाद रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति में सूची को रखा जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। केंद्रीय नेतृत्व एक साथ बैठेगा और अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा करेगा।

उधर, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) का कहना है कि सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सभी घटक दलों के नेता बातचीत कर रहे हैं। पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और जल्द ही सब बातें आपके सामने आ जाएंगी।

Updated on:

11 Oct 2025 02:00 pm

Published on:

11 Oct 2025 01:08 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav: ‘…बात तो माननी पड़ेगी’, अब मांझी ने दे दिया बड़ा बयान, NDA में सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज

