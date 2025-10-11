Bihar Chunav: ‘…बात तो माननी पड़ेगी’, अब मांझी ने दे दिया बड़ा बयान, NDA में सीट बंटवारे को लेकर सियासत तेज

Bihar Politics: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर चर्चा तेज है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी (Jitam Ram Manjhi) जैसे नेता शामिल होंगे। सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला इसी बैठक में लिया जा सकता है। 2 min read