कौन बनेगा बिहार का सीएम? जदयू नेता श्याम रजक का बड़ा बयान

Shyam Rajak's statement about Bihar's next CM (Photo - ANI)
बिहार चुनाव (Bihar Election) में एनडीए (NDA) ने शानदार जीत दर्ज की है। एनडीए ने सभी की उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए की जीत एग्ज़िट पोल्स के आंकड़ों से भी बढ़कर रही। वहीं एनडीए के आगे महागठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जनसुराज पार्टी (Jansuraj Party) का तो खाता भी नहीं खोला। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। इसी बीच जदयू (JDU) के एक नेता ने बिहार के अगले सीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
बिहार में एनडीए ने मौजूदा सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हालांकि चुनावी परिणाम सामने आने के बाद अब जब बीजेपी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नीतीश को सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी? इन्हीं अटकलों के बीच जदयू के नेता श्याम रजक (Shyam Rajak) ने बड़ा बयान दिया है। रजक ने कहा, "पूरा एनडीए एकजुट है। पांचों पांडव एक हैं। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था। वह हमारे नेता हैं और हमारे अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे।"
रजक ने अपने बयान में पांच पांडवों का ज़िक्र किया है। एनडीए में बीजेपी और जदयू के अलावा लोजपा - (रामविलास) (LJP-RV), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) दल भी शामिल हैं और इन्हें मिलाकर ही रजक ने पांच पांडव कहा है।
