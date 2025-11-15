कौन बनेगा बिहार का सीएम? जदयू नेता श्याम रजक का बड़ा बयान

बिहार चुनाव (Bihar Election) में एनडीए (NDA) ने शानदार जीत दर्ज की है। एनडीए ने सभी की उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए की जीत एग्ज़िट पोल्स के आंकड़ों से भी बढ़कर रही। वहीं एनडीए के आगे महागठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जनसुराज पार्टी (Jansuraj Party) का तो खाता भी नहीं खोला। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। इसी बीच जदयू (JDU) के एक नेता ने बिहार के अगले सीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।