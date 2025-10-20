Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Election : नीतीश मुझे मंत्री बनाना चाहते थे लेकिन मैंने कहा… अनंत सिंह ने बताई राज की बात, सूरजभान को हराने का किया दावा

Bihar Election News: मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी अनंत सिंह ने चुनावी दंगल में खम ठोकते हुए कहा, "मैं 20-25 साल से चुनाव लड़ रहा हूं। सूरजभान सिंह हर बार हारे हैं और इस बार भी हारेंगे।"

2 min read

पटना

image

Swatantra Mishra

Oct 20, 2025

Anant Singh Filed his nomination from Mokama

मोकामा विधानसभा चुनाव सीट से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह (Photo: IANS)

Bihar Election 2025: बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह (Anant Singh) ने जीत का दावा करते हुए राजद प्रत्याशी (RJD) को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जनता का साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम इस बार भी मोकामा विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराएंगे।

अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा आमने-सामने

मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह (Surajbhan Singh) की पत्नी वीणा देवी (Vina Devi) आमने-सामने हैं।

'वह हर बार हारे हैं और इस बार भी हारेंगे'

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान खुली चुनौती देते हुए कहा, "सूरजभान सिंह को आप लोग बड़ा चैलेंज बना रहे हैं, लेकिन मैं 20-25 साल से लड़ रहा हूं। वे हर बार हारे हैं और इस बार भी हारेंगे।"

अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्हें न तो बाहुबल का डर है और न ही चुनाव में हिंसा की आशंका। उन्होंने कहा, "मेरी नजर में ऐसी कोई बात नहीं है।"

महागठबंधन की साझेदारी टूट चुकी है

चुनावी माहौल में राजद और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर तंज कसते हुए अनंत सिंह ने कहा, "सुनने में आया है कि सात जगहों पर दोनों पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। इनकी साझेदारी टूट चुकी है।"

शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने पर अनंत सिंह ने कही ये बात

उन्होंने राजद द्वारा मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट देने पर भी निशाना साधा और कहा, "मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। जब वहां कुछ है ही नहीं, तो देखने का क्या मतलब?"

अब जंगलराज कभी नहीं आएगा

उन्होंने राजद पर जंगलराज लाने की मंशा का आरोप लगाते हुए कहा, "वे चाहते हैं कि जंगलराज आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा।"

अनंत सिंह ने अपने और जनता के बीच गहरे रिश्ते को अपनी ताकत बताया। उन्होंने कहा, "हम जनता के साथ रहते हैं, यही वजह है कि जनता हमें इतना प्यार देती है।"

नीतिश कुमार मुझे मंत्री बनाना चाहते थे लेकिन मैंने कहा…

उन्होंने नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पहले मुझे मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे वही चाहिए, जो जनता ने मुझे दिया है। इस बार मैं सोचूंगा, अगर जनता कहेगी कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, तो मैं बनूंगा। जनता मुझसे प्रेम करती है और हम जनता से प्रेम करते हैं।"

मुकेश साहनी को अपनी पार्टी में आने का दिया निमंत्रण

विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी (Mukesh Sahani) से जुड़े सवाल पर अनंत सिंह ने कहा, "उन्हें मेरी पार्टी में आ जाना चाहिए। हमारी पार्टी सभी को इज्जत देती है और हम उन्हें स्वीकार करेंगे।"

Tejashwi को कोई नहीं जानता, उनकी अपनी कोई खूबी नहीं

वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "लालू यादव (Lalu Yadav) अगर आज नहीं रहें तो तेजस्वी को कोई नहीं जानता। उनकी कोई अपनी खूबी नहीं, बस लालू के बेटे होने की वजह से पहचान है।"

PM मोदी अच्छे इंसान हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं

प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) की तारीफ करते हुए अनंत सिंह ने कहा, "वह अच्छे इंसान हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा बिहार काफी बदल चुका है। तमाम सड़क और पुल बनाए गए हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।"

(स्रोत-आईएएनएस)

