‘हमारी लड़की से दूर रहो’… प्रेमिका के घर वालों की धमकियों से नहीं डरा प्रेमी तो सीने में मारी गोली

बिहार के सेवरा पंचायत के बिकुआ कला गांव के रहने वाले एक युवक पर उसकी प्रेमिका के घर वालों ने जानलेवा हमला करने किया। उन्होंने युवक को लड़की से दूर रहने के लिए कहा और वह नहीं माना तो उसके सीने में गोली मार दी।

भारत

Oct 10, 2025

बिहार में प्रेमिका के परिवार ने युवक को मारी गोली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार के गयाजी में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक युवक को उसकी प्रेमिका के घर वालों ने पहले उनकी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी और नहीं मानने पर उसके सीने में गोली मार दी। पीड़ित की पहचान सेवरा पंचायत के बिकुआ कला गांव के रहने वाले रविंदर कुमार उर्फ टनटन के रूप में की गई है। 30 वर्षीय रविंदर स्कूल में बस चालक का काम करता है। रोज की तरह ही गुरुवार को भी सुबह रविंदर स्कूल बस से बच्चों को ले जा रहा तभी अचानक दो बदमाशों ने उसे रोक और गोली मार कर मौके से फरार हो गए।

बस को ओवरटेक कर के रोका, फिर जबरदस्ती रविंदर को नीचे उतारा

रविंदर बिशनपुर गांव से बच्चों को लेकर लेकर रानीगंज जा रहा था। तभी बिशनपुर–रामदोहर मुख्य मार्ग पर दो बाइक सवार बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर के रुकवा लिया। दोनों बदमाश रविंदर से बहस करने लगे और उसे जबरदस्ती बस से निचे उतार लिया। फिर दोनों बदमाश रविंदर को बस के पीछे ले गए और उसके सीने पर गोली मार दी। वह दूसरी गोली मारते उससे पहले रविंदर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देख बदमाश बंदूक वहीं फेंक कर मौके से फरार हो गए।

लड़की के घर वालों ने दी थी चेतावनी

स्थानीय लोगों ने तुरंत रविंदर को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को मामले की सूचना दी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गयाजी रेफर कर दिया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पूछताछ के दौरान रविंदर ने बताया कि, वह एक लड़की से प्यार करता है और लड़की भी उससे प्यार करती है। लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ है और उन्होंने दो दिन पहले ही उसे लड़की से दूर रहने की हिदायत दी थी। रविंदर ने बताया कि, प्रेमिका के घर वालों ने उसे और उसके घर वालों को फोन कर के चेतावनी दी थी कि अगर वह नहीं पीछे हटता है तो अंजाम बूरा होगा।

अभी तक नहीं की कोई शिकायत

रविंदर ने कहा, हमे लगा वह यह सब डराने के लिए कर रहे है, हमने नहीं सोचा था वह सच में ऐसा कुछ कर देंगे। रविंदर ने बताया कि, एक बार लड़की के घर वालों ने उसे थाने से फोन करा केस करने की धमकी भी दी थी। वह उनकी लगातार धमकियों से नहीं ड़रा तो उन्होंने रविंदर पर हमला कर दिया। रविंदर के परिवार ने कहा कि उन्हें शक है कि अभिषेक नाम के युवक ने उनके बेटे पर हमला किया है। हालांकि रविंदर के परिवार ने अभी औपचारिक रूप से लड़की के घर वालों या किसी अन्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। उनका कहना है कि रविंदर एक बार ठीक हो जाए फिर वह आगे की कार्रवाई करेंगे।

10 Oct 2025 03:22 pm

Hindi News / National News / 'हमारी लड़की से दूर रहो'… प्रेमिका के घर वालों की धमकियों से नहीं डरा प्रेमी तो सीने में मारी गोली

