‘हमारी लड़की से दूर रहो’… प्रेमिका के घर वालों की धमकियों से नहीं डरा प्रेमी तो सीने में मारी गोली

रविंदर ने कहा, हमे लगा वह यह सब डराने के लिए कर रहे है, हमने नहीं सोचा था वह सच में ऐसा कुछ कर देंगे। रविंदर ने बताया कि, एक बार लड़की के घर वालों ने उसे थाने से फोन करा केस करने की धमकी भी दी थी। वह उनकी लगातार धमकियों से नहीं ड़रा तो उन्होंने रविंदर पर हमला कर दिया। रविंदर के परिवार ने कहा कि उन्हें शक है कि अभिषेक नाम के युवक ने उनके बेटे पर हमला किया है। हालांकि रविंदर के परिवार ने अभी औपचारिक रूप से लड़की के घर वालों या किसी अन्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। उनका कहना है कि रविंदर एक बार ठीक हो जाए फिर वह आगे की कार्रवाई करेंगे।