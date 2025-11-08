बिहार में जंगल राज: एक ही दुपट्टे पर लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका

गांव वालों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस वालों की दी जिसके बाद उजियारपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दलसिंहसराय के DSP विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि, शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से जांच की जा रही है। पंचायत के पूर्व मुखिया कुशेश्वर प्रसाद यादव ने कहा, यह मामला गंभीर लग रहा है। शवों को देखने से ऐसा लगता है कि उनकी हत्या कर शव यहां लटकाए गए है। पूर्व मुखिया ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है।