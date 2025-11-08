Patrika LogoSwitch to English

बिहार में जंगल राज: एक ही दुपट्टे पर लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका

बिहार के समस्तीपुर में दलसिंहसराय-बिशनपुर मुख्य सड़क पर एक ही दुपट्टे से पेड़ पर लटके एक प्रेमी जोड़े की लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग इसे हत्या का मामला बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 08, 2025

Bihar Crime News

एक ही दुपट्टे पर लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार में कानून व्यवस्था देखते ही देखते और बिगड़ती जा रही है। बदमाश बेखौंफ होकर अपराध कर रहे है और सरकार उन पर काबू पाने में असफल है। इसके चलते आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर सामने आती है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देती है। आज भी समस्तीपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो राज्य में बिगड़ते हालातों को बयां करता है। यहां एक पेड़ पर एक ही दुपट्टे से लटकी एक प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। यह घटना दलसिंहसराय बिशनपुर मुख्य सड़क पर उजियारपुर थाना क्षेत्र के महेसारी गांव के पास की है।

दूसरे गांव के है दोनों मृतक

पेड़ पर युवक और युवती की लाश मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। शनिवार सुबह इस इलाके में घूम रहे लोगों को पेड़ पर लटके यह शव दिखाई दिए थे। इसके बाद कुछ ही पलों में पेड़ के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति मृतकों को पहचान नहीं पाया जिसके बाद यह माना गया कि दोनों दूसरी जगह के रहने वाले थे। लोगों के अनुसार, दोनों की हत्या कर इसे आत्महत्या दिखाने के लिए उनके शवों को पेड़ पर लटका दिया गया है।

मृतकों की पहचान नहीं हुई

गांव वालों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस वालों की दी जिसके बाद उजियारपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दलसिंहसराय के DSP विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि, शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से जांच की जा रही है। पंचायत के पूर्व मुखिया कुशेश्वर प्रसाद यादव ने कहा, यह मामला गंभीर लग रहा है। शवों को देखने से ऐसा लगता है कि उनकी हत्या कर शव यहां लटकाए गए है। पूर्व मुखिया ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है।

Published on:

08 Nov 2025 11:49 am

