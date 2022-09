बिहार: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण, कहा- PMCH में हालात खराब, हर चीज में लापरवाही

Bihar: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में देर रात PMCH, गार्डिनर और गर्दनीबाग अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने PMCH अस्पताल की हालत पर नाराजनी व्यक्त करते हुए कहा कि यहां कि हालात खराब हैं।

Bihar: बिहार की महागठबंधन सरकार बनने के बाद से उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव राज्य में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कल यानी मंगलवार देर रात उन्होंने तीन अस्‍पतालों का निरीक्षण किया। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बताया कि 2 अस्पतालों में मरीज नहीं थे लेकिन डॉक्टर मौजूद थे। वहीं बिहार के सबसे बड़े अस्‍पताल पीएमसीएच (PMCH) के खराब हालात पर नाराजनी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि PMCH में हालात खराब हैं, वहां गरीब लोग इलाज कराने आते हैं और हमें देखना था कि वहां क्या दिक्कतें हैं। वहां दवाई, साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं थी। PMCH में हर चीज में लापरवाही पाई गई, जिस पर कार्रवाई होगी।

Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav did a surprise inspection of hospitals in Patna, said- situation in PMCH is bad (file photo)