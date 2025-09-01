Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दामाद के शराब पीने से नाराज ससुर ने जवाई के साथ उसके दोस्त को भी उतरा मौत के घाट

Bihar Double Murder Case: बिहार में शराब की लत के चलते एक ससुर ने अपने दामाद की हत्या करवा दी साथ ही दामाद के दोस्त को भी जान गंवानी पड़ी।

पटना

Devika Chatraj

Sep 01, 2025

Bihar Police
ससुर ने करवाई दामाद की हत्या (प्रतीकात्मक फोटो)

बिहार के सीतामढ़ी जिले में शराबबंदी के बावजूद एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब की लत के चलते एक ससुर ने अपने दामाद की हत्या करवा दी और इस चक्कर में दामाद के दोस्त को भी जान गंवानी पड़ी। यह सनसनीखेज मामला बथनाहा थाना क्षेत्र के कोईली गांव का है, जहां ससुर अकलु महतो ने अपने शराबी दामाद दिलीप सिंह की हत्या के लिए सुपारी दी।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, दिलीप सिंह शराब का आदी था और अपनी इस लत के लिए संपत्ति तक बेच रहा था। इससे परेशान ससुर अकलु महतो ने हत्या की साजिश रची। उन्होंने एक लाख रुपये की सुपारी दी, जिसमें से 12,000 रुपये पहले और 5,000 रुपये हत्या के बाद दिए गए। सुपारी लेने वाले हत्यारों ने दिलीप को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। इस दौरान दिलीप का दोस्त राजेश पासवान भी मौके पर पहुंच गया, जिसे हत्यारों ने योजना से बाहर होने के बावजूद मार डाला। दोनों की लाशें बांसवारी में थोड़ी दूरी पर पाई गईं।

ऐसे हुआ खुलासा

सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने बताया कि 17 अगस्त को दो शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग मृतक के साथ बाइक पर जाते दिखे। पूछताछ में हत्यारों ने ससुर अकलु महतो का नाम उजागर किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

शराबबंदी की हकीकत पर सवाल

बिहार में शराबबंदी के दावों के बीच यह घटना शराब की आसान उपलब्धता और इसके दुष्परिणामों को उजागर करती है। ससुर की नाराजगी और दामाद की लत ने न केवल एक परिवार को तबाह किया, बल्कि एक निर्दोष दोस्त की भी जान ले ली। यह घटना समाज में शराब की लत के खिलाफ जागरूकता की जरूरत को रेखांकित करती है।

Updated on:

01 Sept 2025 11:22 am

Published on:

01 Sept 2025 10:57 am

