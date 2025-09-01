दामाद के शराब पीने से नाराज ससुर ने जवाई के साथ उसके दोस्त को भी उतरा मौत के घाट

पुलिस के अनुसार, दिलीप सिंह शराब का आदी था और अपनी इस लत के लिए संपत्ति तक बेच रहा था। इससे परेशान ससुर अकलु महतो ने हत्या की साजिश रची। उन्होंने एक लाख रुपये की सुपारी दी, जिसमें से 12,000 रुपये पहले और 5,000 रुपये हत्या के बाद दिए गए। सुपारी लेने वाले हत्यारों ने दिलीप को शराब पिलाने के बहाने बुलाया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। इस दौरान दिलीप का दोस्त राजेश पासवान भी मौके पर पहुंच गया, जिसे हत्यारों ने योजना से बाहर होने के बावजूद मार डाला। दोनों की लाशें बांसवारी में थोड़ी दूरी पर पाई गईं।