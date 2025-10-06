बिहार में पहली बार दिखेंगे 17 चुनावी सुधार, आगे चल कर पूरे देश में भी होंगे लागू

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 17 ऐसे सुधार पहली बार लागू किए जा रहे हैं, जो आगे जाकर पूरे देश में अपनाए जाएंगे। इनमें कुछ मतदान प्रक्रिया से और कुछ मतगणना से जुड़े हैं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में दो दिवसीय दौरे के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक ईआरओ है। 243 ईआरओ और 90,207 बीएलओ के साथ मिलकर लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची को शुद्ध करने का कार्य पूरा किया गया।