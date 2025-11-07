बिहार में डिप्टी CM के काफिले पर गोबर और चप्पलों से हमला, उपमुख्यमंत्री ने दी बुलडोज़र चलाने की धमकी

बिहार में विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है और कल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए है। पहले चरण में 64.46% वोटिंग हुई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वोटिंग के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई चौंकाने वाली खबरें सामने आई। कहीं पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए तो कहीं पर लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली खबर लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है। यहां चुनावों के बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री और क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर और चप्पलें फेंके गए और उनके काफिले पर पथराव भी हुआ। भाजपा ने RJD पर इस हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री ने सरकार बनने के बाद हमलावरों पर बुलडोज़र चलाने की धमकी भी दे डाली।