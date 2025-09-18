गृहमंत्री शाह ने SIR को लेकर राहुल गांधी और लालू पर साधा निशाना, कहा- घुसपैठियों के नाम कटने से इनके पेट में दर्द

शाह ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हाल ही बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई, आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाया और अगले पांच सालों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की गई है। नीतीश सरकार की सराहना करने के साथ ही शाह ने लालू यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने लालू यादव पर लगे भ्रष्टाचारों का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले कभी बिहार का भला नहीं कर सकते।