मोदी के हनुमान ने मचाई धूम, सबसे मुश्किल सीटों पर भी बढ़त के साथ चिराग बने असली विनर

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अब साफ होने लगे है। राज्य में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने जा रही है। NDA ने 200 सीटों पर बढ़त हासिल की है और BJP गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। BJP 95 सीटों पर आगे है तो वहीं JDU भी 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। NDA की इस क्लीन स्वीप के पीछे जहां पीएम मोदी और नीतीश कुमार को श्रेय दिया जा रहा है तो वहीं पीएम के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान भी इन चुनावों के असली स्टार मानें जा रहे है।