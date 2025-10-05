Bihar Election Date :आज EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है वोटिंग की तारीखों का ऐलान

EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस (IANS)
Bihar Assembly Election: निर्वाचन आयोग (ECI) आज दोपहर 2 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) करने जा रहा है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा होने की पूरी संभावना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम हाल ही में बिहार का दौरा कर चुकी है और राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। यह ऐलान बिहार की राजनीति में नया दौर शुरू करने वाला साबित हो सकता है।
विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनावों को नवंबर के मध्य तक पूरा करना अनिवार्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वोटिंग छठ पूजा (25-28 अक्टूबर) के बाद होने की संभावना है, ताकि त्योहारों का असर न पड़े। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया 30 सितंबर को पूरी हो चुकी है, जिसके बाद चुनावी कार्यक्रम की घोषणा तय मानी जा रही थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगी, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और विनीत जोशी उपस्थित रहेंगे। 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे के दौरान आयोग ने राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक दलों से विस्तृत चर्चा की। हालांकि, 4 अक्टूबर को पटना में आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में तीन प्रमुख दलों को आमंत्रित न करने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से विपक्षी दल नाराजगी जता रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025