Bihar Election Date :आज EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है वोटिंग की तारीखों का ऐलान

प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित होगी, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू और विनीत जोशी उपस्थित रहेंगे। 4 और 5 अक्टूबर को बिहार दौरे के दौरान आयोग ने राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक दलों से विस्तृत चर्चा की। हालांकि, 4 अक्टूबर को पटना में आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में तीन प्रमुख दलों को आमंत्रित न करने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से विपक्षी दल नाराजगी जता रहे हैं।