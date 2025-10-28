Bihar Election: आज जारी होगा महागठबंधन का चुनावी घोषणापत्र, कल से राहुल गांधी करेंगे प्रचार की शुरुआत

बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनावों का आगाज़ होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल ज़ोरों-शोरों से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज विपक्षी महागठबंधन अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करने जा रहा है। यह घोषणापत्र पूरी तरह से तैयार है और INDIA ब्लॉक के सभी दल इसे लेकर सहमत हैं। शाम 4 बजे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, राजद नेता तेजस्वी यादव, इसे जारी करेंगे। घोषणापत्र जारी होने के अगले ही दिन यानी बुधवार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में चुनाव प्रचार के अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे।