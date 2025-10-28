Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election: आज जारी होगा महागठबंधन का चुनावी घोषणापत्र, कल से राहुल गांधी करेंगे प्रचार की शुरुआत

बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन आज शाम 4 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है।जिसके बाद बुधवार से राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैलियों के साथ चुनाव प्रचार शुरू करेंगे।

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 28, 2025

Tejashwi Yadav and Rahul Gandhi

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (फोटो- एक्स पोस्ट)

बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनावों का आगाज़ होने जा रहा है। सभी राजनीतिक दल ज़ोरों-शोरों से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज विपक्षी महागठबंधन अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करने जा रहा है। यह घोषणापत्र पूरी तरह से तैयार है और INDIA ब्लॉक के सभी दल इसे लेकर सहमत हैं। शाम 4 बजे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, राजद नेता तेजस्वी यादव, इसे जारी करेंगे। घोषणापत्र जारी होने के अगले ही दिन यानी बुधवार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में चुनाव प्रचार के अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से चुनावी प्रचार शुरू करेंगे।

आज 'तेजस्वी प्राण पत्र' जारी करेंगे - तेजस्वी

तेजस्वी ने घोषणापत्र जारी करने की जानकारी देते हुए कहा, आज हम 'तेजस्वी प्राण पत्र' – अपना घोषणापत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए हमारी योजना की रूपरेखा है। हम चाहते हैं कि NDA अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे और लोगों को अपने विजन और योजनाओं के बारे में बताए। हमने बिहार को नंबर वन बनाने के लिए एक रोडमैप और एक विजन दिया है, जबकि वे केवल नकारात्मकता और आरोपों में लिप्त हैं।

तेजस्वी ने 27 नेताओं को पार्टी से निकाला

घोषणापत्र जारी होने से एक दिन पहले, सोमवार को, तेजस्वी ने अपनी पार्टी से 27 नेताओं को निष्कासित भी किया था। इन नेताओं को महागठबंधन के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। सूत्रों की मानें तो घोषणापत्र जारी करने के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती हैं। इस दौरान किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेता को उप-मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी संभावना है।

वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी बन सकते हैं उप-मुख्यमंत्री

इससे पहले भी महागठबंधन में उप-मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं हो चुकी हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करते समय भी यह कहा गया था कि विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी को महागठबंधन की सरकार में बिहार के उप-मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके ज़रिए विपक्षी गठबंधन निषाद समुदाय को साधने की कोशिश कर रहा है।

राहुल और तेजस्वी कल करेंगे जनसभा को संबोधित

चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन ने अपनी तैयारी तेज़ कर ली है। इसमें शामिल सभी दल और उनके नेता दिन-रात प्रचार में जुटे हुए हैं। इस चुनावी रण में कल से कांग्रेस नेता और INDIA ब्लॉक के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। राहुल बुधवार को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि, यह राहुल का इन चुनावों में पहला बड़ा दौरा है और इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

