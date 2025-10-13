NDA में सीट बंटवारे से नाखुश होने की बात को मांझी ने नकारा, कहा- हम पूरी तरह से संतुष्ट

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए के बीच सीट बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारे के बाद एनडीए के कई साथी दलों को उनकी मन मुताबिक सीटें न मिलने की कई खबरें सामने आ रही है। साथ ही यह कयास भी लगाए जा रहे है कि गठबंधन के साथी दलों में इस बंटवारे को लेकर नाराजगी है। लेकिन इसी बीच संगठन के सभी साथी दलों के नेता खुलकर इस बंटवारे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है और ज्यादातर सभी शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर संतुष्टि जता रहे है। इसी बीच अब हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मामले पर बातचीत करते हुए सीट बंटवारे से नाखुश होने की सभी खबरों को गलत बताया है और यह साफ किया है कि वह उन्हें मिली सीटों से भी संतुष्ट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।