Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘Waqf law को कूड़ेदान में फेंक दूंगा’… मुस्लिमों ने किया तेजस्वी के बयान का विरोध, इसे बताया अधिकारों पर हमला

बिहार चुनावों से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव के वक्फ (संशोधन) अधिनियम को रद्द करने के वादे पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) ने कड़ा विरोध जताया है, इसे गरीब मुसलमानों के अधिकारों पर हमला बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 28, 2025

MRM women's wing head Dr. Shalini Ali

MRM महिला विंग की प्रमुख, डॉ. शालिनी अली (फोटो- आईएएनएस)

बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच, राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव का एक चुनावी वादा विवादों में आ गया है। तेजस्वी ने 26 अक्टूबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो वह वक्फ (संशोधन) अधिनियम को "कूड़ेदान में फेंक देंगे।" तेजस्वी ने यह बयान मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए दिया था, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा ही उनके विरोध में आ गया है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया तेजस्वी के बयान का विरोध

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) ने तेजस्वी यादव के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। MRM ने इसे गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। MRM महिला विंग की प्रमुख और राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शालिनी अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, तेजस्वी की टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात हैं। उन्होंने राजद नेता पर वोट-बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। डॉ. अली ने कहा, यह बयान विधवाओं, अनाथों और बेसहारा लोगों के ख़िलाफ़ खुला धोखा है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकना गरीब मुसलमानों के अधिकारों पर हमला करने जैसा है।

26 अक्टूबर को तेजस्वी ने दिया था बयान

बता दें कि, तेजस्वी ने 26 अक्टूबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र में एक रैली के दौरान यह टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी ने एक तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, खासकर MRM की तरफ से। एमआरएम ने उन पर वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। डॉ. अली ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2024 (Waqf Amendment Act, 2024) वक्फ रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने, थर्ड-पार्टी ऑडिट शुरू करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि राजस्व (कमाई) का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विधवाओं, अनाथों और पसमांदा समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं में किया जाए।

वक्फ एक पवित्र धरोहर है, वोट बैंक नहीं

डॉ. अली ने आगे कहा, वक्फ एक पवित्र धरोहर है, वोट बैंक नहीं। यह अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि वक्फ की आय ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, जो नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वे एक आत्मनिर्भर और सशक्त मुस्लिम समाज से डरते हैं। MRM ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी का रुख एक ऐसी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है जो वक्फ की संपत्तियों को केवल चुनावी फायदे के लिए एक उपकरण के रूप में देखती है। संगठन ने कहा कि वे संशोधित कानून के प्रावधानों के बारे में समुदाय को सूचित करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। हम किसी को भी वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग राजनीति के लिए नहीं करने देंगे। समुदाय विकास चाहता है, शोषण नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / National News / ‘Waqf law को कूड़ेदान में फेंक दूंगा’… मुस्लिमों ने किया तेजस्वी के बयान का विरोध, इसे बताया अधिकारों पर हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

रूसी तेल पर अमेरिकी सख्ती का दिख रहा भारतीय कंपनियों पर असर, जानें Indian Oil ने क्या कहा?

crude oil
राष्ट्रीय

फर्जी आर्मी यूनिफॉर्म में डिलिवरी बॉय ने महिला डॉक्टर को झांसे में लिया, धोखे से किया दुष्कर्म

राष्ट्रीय

एसिड अटैक का सच आया सामने, रेप केस से बचने के लिए पिता ने किया बेटी का इस्तेमाल

gang rape
राष्ट्रीय

दिल्ली में तैनात अरुणाचल प्रदेश के IAS अधिकारी गिरफ्तार, 19 वर्षीय युवक के सुसाइड नोट में यौन शोषण के गंभीर आरोप

राष्ट्रीय

Bank Holiday: इस हफ्ते कब कब बंद रहेंगे बैंक, किस स्टेट में किस दिन रहेगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.