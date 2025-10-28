‘Waqf law को कूड़ेदान में फेंक दूंगा’… मुस्लिमों ने किया तेजस्वी के बयान का विरोध, इसे बताया अधिकारों पर हमला

डॉ. अली ने आगे कहा, वक्फ एक पवित्र धरोहर है, वोट बैंक नहीं। यह अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि वक्फ की आय ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा, जो नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वे एक आत्मनिर्भर और सशक्त मुस्लिम समाज से डरते हैं। MRM ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी का रुख एक ऐसी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है जो वक्फ की संपत्तियों को केवल चुनावी फायदे के लिए एक उपकरण के रूप में देखती है। संगठन ने कहा कि वे संशोधित कानून के प्रावधानों के बारे में समुदाय को सूचित करने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। हम किसी को भी वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग राजनीति के लिए नहीं करने देंगे। समुदाय विकास चाहता है, शोषण नहीं।