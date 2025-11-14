Bihar Election: 1990 में पहली बार बने विधायक, लगातार 9वीं बार जीतने जा रहे BJP और JDU के ये नेता

कुमार का मुकाबला कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद धीरेंद्र अग्रवाल से था। प्रेम कुमार यहां 26423 वोटों से आगे चल रहे है। कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ दूसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के धीरेंद्र अग्रवाल तीसरे नंबर पर बने हुए है। वहीं यादव के सामने कांग्रेस के मिन्नतउल्लाह रहमानी ने चुनौती पेश की थी। अब यादव 62697 वोटों के साथ पहले नंबर पर है और कांग्रेस उम्मीदवार 49357 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए है। वोटों की गिनती अपने आखिरी पड़ाव पर है और दोनों ही नेता अपनी अपनी सीटों पर आने बने हुए है जो यह दर्शाता है कि दोनों एक बार फिर से अपने क्षेत्रों के विधायक बनने जा रहे है।