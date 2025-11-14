Bihar Election: 1990 में पहली बार बने विधायक, लगातार 9वीं बार जीतने जा रहे BJP और JDU के ये नेता

BJP के प्रेम कुमार और JDU के बिजेंद्र प्रसाद यादव (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो गए है। NDA भारी बहुमत के साथ 200 पार सीटों पर जीत हासिल कर के फिर से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी इन चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है। 101 सीटों पर लड़ने वाली BJP ने 95 सीटों पर बढ़त हासिल की है, वहीं इतनी ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली JDU 85 सीटों पर आगे है। इन दोनों ही पार्टियों में एक-एक ऐसे नेता शामिल है जो लगातार 9वीं बार विधायक बनने जा रहे है।
यह दो दिग्गज नेता, BJP के प्रेम कुमार और JDU के बिजेंद्र प्रसाद यादव है। यह दोनों 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव महज़ तीन महीने के बच्चे थे। साढ़े तीन दशक पहले कुमार ने गया टाउन सीट से और यादव ने सहरसा ज़िले की सुपौल सीट से चुनाव जीता था, जिसके बाद से वह लगातार इन्हीं सीटों से विधायक बनते आ रहे है।
दोनों ही नेता 35 सालों बाद इन्ही सीटों से अपनी नौवीं जीत के लिए तैयार है और यह उनकी राज्य की राजनीती में मजबूत पकड़ को दिखाता है। वोटों की गिनती में दोनों लगातार आगे चल रहे है। दोनों ही नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है। कुमार के पास सहकारिता और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी हैं और यादव वर्तमान सरकार में ऊर्जा मंत्री है।
कुमार का मुकाबला कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद धीरेंद्र अग्रवाल से था। प्रेम कुमार यहां 26423 वोटों से आगे चल रहे है। कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ दूसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के धीरेंद्र अग्रवाल तीसरे नंबर पर बने हुए है। वहीं यादव के सामने कांग्रेस के मिन्नतउल्लाह रहमानी ने चुनौती पेश की थी। अब यादव 62697 वोटों के साथ पहले नंबर पर है और कांग्रेस उम्मीदवार 49357 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए है। वोटों की गिनती अपने आखिरी पड़ाव पर है और दोनों ही नेता अपनी अपनी सीटों पर आने बने हुए है जो यह दर्शाता है कि दोनों एक बार फिर से अपने क्षेत्रों के विधायक बनने जा रहे है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग