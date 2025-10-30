बढ़ रहा लालू परिवार में विवाद, तेज प्रजाप के काफिले पर हुआ हमला, तेजस्वी के गुंडों पर लगाया आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राज्य में सत्ताधारी दल और विपक्ष के सभी नेता वोटर्स को लुभाने और एक-दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जहां एक सियासी जंग एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच छिड़ी है, वहीं वर्चस्व की एक दूसरी लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में दिख रही है। लालू के दोनों बेटे इस चुनावी रण में आमने-सामने हैं और आए दिन एक-दूसरे को नीचा दिखाते नजर आते हैं। हाल ही में एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया जब बुधवार को वैशाली के महनार विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव के काफिले पर हमला हो गया और उनकी पार्टी ने आरजेडी (RJD) और तेजस्वी यादव के लोगों को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया।