तेजप्रताप ने अपनी पाटी की लहर का किया दावा, कहा- हम सरकार बना कर बिहारियों का पलायन रोकेंगे

अलग पार्टी बनाने के बाद अब लालू के दोनों बेटे, तेज प्रताप और तेजस्वी, चुनावी मैदान में आमने-सामने हैं। कई मौकों पर दोनों के बयानों से यह साफ नज़र आता है कि परिवार के भीतर अभी वर्चस्व की लड़ाई जारी है। वैसे तो तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे हैं, पर उनका कहना है कि उनके पिता की छत्रछाया उनके छोटे भाई तेजस्वी और राहुल गांधी पर है। तेजस्वी ने कहा, पिता लालू की छत्रछाया में रहकर तेजस्वी खुद को जननायक बता रहे हैं। जबकि सच्चे जननायक वे होते हैं जो जनता से सीधे जुड़कर उनके बीच में काम करते हैं। तेज प्रताप ने आगे कहा, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी और बाबा साहेब असली जननायक थे। उन्होंने यह भी कहा, हमारे ऊपर उनकी (पिता लालू) की छत्रछाया नहीं है, हमारे ऊपर तो राज्य के गरीबों और नौजवानों की छत्रछाया है।