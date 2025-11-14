Bihar Election: NDA की लहर में तेजस्वी ने बचाई लाज, 12 हजार से ज्यादा वोटों से जीती राघोपुर सीट

तेजस्वी यादव (Photo-ANI)
बिहार चुनावों के अंतिम परिणाम अब सामने आने लगे है। इनमें NDA को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है तो वहीं विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार की इस बार ऐसी आंधी चली कि RJD की लांलटेन बुझ गई और कांग्रेस पंजे जितनी सीटों पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि NDA के इस तूफान में भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में सफल रहे है। कई बार पिछड़ने के बावजूद भी आखिरकार अब तेजस्वी ने राघोपुर सीट पर 12 हजार वोटों से ज्यादा से जीत हासिल कर ली है।
तेजस्वी ने 116467 से ज्यादा वोट हासिल कर के भाजपा के सतीश कुमार को हरा दिया है। हालांकि जीत के बावजूद तेजस्वी के लिए यह खुशी का पल नहीं है क्योंकि इन चुनावों में उनकी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बहुत बूरी हार का सामना किया है। सिर्फ RJD की बात की जाए तो यह पार्टी के का अब तक का सबसे बूरा प्रदर्शन माना जा रहा है। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है।
विपक्षी महागठबंधन 243 सीटों में से सिर्फ 32 सीटों पर आगे चल रहा है जो की गठबंधनक की खराब परिस्तिथि को दर्शाता है। इन 32 में से आरजेडी सबसे अधिक 25 सीटों पर आगे बनी हुई है वहीं कांग्रेस जैसी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आने की उम्मीद है। गठबंधन में शामिल VIP जैसी पार्टियां तो अपना खाता खोलने में भी असफल रही। वोटों की गिनती के दौरान आरजेडी ने अचानक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि, नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। लेकिन फिर 20 ही मिनट बाद उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया।
