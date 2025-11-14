Bihar Election: NDA की लहर में तेजस्वी ने बचाई लाज, 12 हजार से ज्यादा वोटों से जीती राघोपुर सीट

बिहार चुनावों के अंतिम परिणाम अब सामने आने लगे है। इनमें NDA को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है तो वहीं विपक्षी महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार की इस बार ऐसी आंधी चली कि RJD की लांलटेन बुझ गई और कांग्रेस पंजे जितनी सीटों पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि NDA के इस तूफान में भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में सफल रहे है। कई बार पिछड़ने के बावजूद भी आखिरकार अब तेजस्वी ने राघोपुर सीट पर 12 हजार वोटों से ज्यादा से जीत हासिल कर ली है।