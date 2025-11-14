Bihar Election: जीरो पर आउट हुए VIP के मुकेश सहनी की नहीं गई अकड़, जनता को बताया नासमझ और गरीब

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो गए है। NDA भारी बहुमत के साथ 200 पार सीटों पर जीत हासिल कर के फिर से सरकार बनाने जा रही है। वहीं बात की जाए विपक्षी गठबंधन की इन चुनावों में विपक्षी दलों की भारी किरकिरी हुई। महागठबंधन सिर्फ 32 सीटों पर आगे है जिसमें से 27 सीटों पर राजद ने बढ़त बनाई है। 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस की बात की जाए तो वह सिर्फ दो सीटों पर जीतती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दल तो ऐसे है जो इन चुनावों में अपना खाता खोलने में भी असमर्थ रहे है। इन्हीं में से एक मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) है, जिसका पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया।