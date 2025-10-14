बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका, दो बागी विधायकों ने थामा BJP का हाथ

इन दोनों नेताओं ने फरवरी 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान ही विपक्षी गठबंधन के प्रति अपनी असहमति के संकेत दे दिए थे। विपक्षी टिकट पर चुने जाने के बावजूद, उन्होंने सत्तारूढ़ NDA के पक्ष में मतदान किया था। इन दोनों के अलावा, चेतन आनंद (शेहर), नीलम देवी (मोकामा), और प्रहलाद यादव (सूर्यगढ़ा) जैसे अन्य बागी विधायकों के समर्थन ने नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तभी से राजनीतिक प्रेक्षकों ने यह आशंका जताई थी कि इन बागी विधायकों को उनकी पार्टियां आगामी चुनावों में टिकट नहीं देंगी, जिसके बाद उनका BJP या JDU में शामिल होना तय माना जा रहा था।