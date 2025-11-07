‘बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए’: प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर ‘दुनाली, रंगदारी’ तंज

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पहले चरण में 64.69% मतदान दर्ज हुआ है जो अब तक सबसे ज्यादा है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके लिए कई दिग्गज चुनावी मैदान में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।