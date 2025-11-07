Patrika LogoSwitch to English

‘बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए’: प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर ‘दुनाली, रंगदारी’ तंज

Bihar Elections: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जंगलरात के लोग, बच्चों को 'रंगदार' बनना सिखा रहे हैं। सत्ता में आने पर अपराध और जबरन वसूली को बढ़ावा देंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 07, 2025

PM Modi Bihar rally

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पहले चरण में 64.69% मतदान दर्ज हुआ है जो अब तक सबसे ज्यादा है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके लिए कई दिग्गज चुनावी मैदान में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को औरंगाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।

'कट्टा सरकार' नहीं चाहती बिहार की जनता

पीएम मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि 'जंगल राज' वालों के पास वो सब कुछ है जो राज्य में निवेश और नौकरियों को खतरे में डालता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता 'कट्टा सरकार' नहीं चाहती। पीएम मोदी ने कहा कि 'जंगल राज' के लोग बच्चों को 'रंगदार' बनना सिखा रहे हैं। ये लोग कुर्सी हासिल करने के लिए अपराध और जबरन वसूली को बढ़ावा देंगे।

जंगलराज को वापस नहीं आने देंगे लोग

पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग से गदगद होकर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग जंगलराज को वापस नहीं आने देंगे। पहले चुनाव में बम फटते थे, गोलियां बरसाई जाती थीं, और खून की नदियां बहती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और विकास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने आप पर भी भरोसा है।

बिहार से बदला रही है कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर भरोसा कर रही है। पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में जो विकास हुआ है उसको देखकर प्रदेश की जनता का एनडीए पर भरोसा पक्का हो गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह बिहार से बदला ले रही है। नीतीश कुमार को काम नहीं करने देते हैं।

2014 के बाद बिहार में मिला तीन गुना पैसा

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आपने मुझे मौका दिया। इसके बाद बिहार के विकास के लिए तीन गुना पैसा दिया। नए अस्पताल, नए कॉलेज, नए हाइवे और लंबे पुल बन रहे हैं। हर क्षेत्र में लोगों की सुविधाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। अब लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा।

पीएम मोदी ने अपना हर वादा किया पूरा

पीएम मोदी ने देश से जो वादा किया वो पूरा किया। जो काम किसी ने नहीं किया वो काम हमने कर दिखाया। 370 धारा हटाई गई। बिहार की धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात कही थी, वो वादा भी पूरा किया।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

07 Nov 2025 04:08 pm

Hindi News / National News / ‘बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए’: प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर ‘दुनाली, रंगदारी’ तंज

