बिहार चुनाव: RJD विधायक रीतलाल यादव के घर रेड, बीजेपी के कद्दावर नेता से है टक्कर

Bihar elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। आज दानापुर से राजद (RJD) प्रत्याशी व विधायक रीतलाल यादव (Ritlal Yadav) के घर पर पुलिस ने रेड की है। आरोप है कि रीतलाल‎ यादव के परिजनों ने स्थानीय लोगों को डराया धमकाया है। साथ ही, वोटिंग के दिन राजद को वोट देने को कहा है। रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी ने बताया कि मेरे घर पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और कहती है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धमकी देकर वोट मांग रहे हैं। मेरे बच्चों को भी बोल रहे हैं कि तुमको भी जेल में डालेंगे। यहां से बीजेपी (BJP) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। इधर, मोकामा की घटना पर बिहार में माहौल गरमा गया है।