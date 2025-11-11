बिहार चुनाव: EVM खराब होने से देरी से शुरु हुई वोटिंग, कहीं 45 मिनट तो कहीं 4 घंटे तक इंतजार करते रहे लोग

आज के मतदान में 12 मंत्रियों समेत 1302 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। कुल 45,399 बूथों पर वोटिंग हो रही है, जहां शाम 6 बजे तक वोट डाल जाएंगे। हालांकि इनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां शाम 4-5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 14 तारीख को आएंगे जिसके बाद यह तय होगा की राज्य की सत्ता फिर से NDA के हाथों में जाएगी या फिर इस बार महागठबंधन की सरकार में तेस्जवी यादव राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।