बाढ़ में नाव नहीं मिलने के चलते घर पर कराई महिला की डिलीवरी, तबीयत बिगड़ने के चलते मौत

काफी समय बीत जाने के चलते सोनी की हालत बिगड़ने लगी और फिर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर हसनपुर घाट पर तैनात SDFR की टीम मौके पर पहुंची। टीम तुरंत सोनी को बांढ प्रभावित इलाके से निकालकर अस्पताल लेकर आई, लेकिन तब तक सोनी की मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने भी सोनी को मृत घोषित कर दिया था। सोनी की मृत्यु से उसका पूरा परिवार सदमे में है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों को कहना है कि, अगर प्रशासन समय पर मदद पहुंचा देता तो सोनी की जान बचाई जा सकती थी।