लव मैरिज का खौफनाक अंत, पत्नी के अवैध संबंधों से गुस्साए पति ने सिर-गर्दन में मारी कैंची

सुमित्रा और लालबाबू ने पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनकी तीन साल की एक बेटी भी है। घटना से कुछ दिन पहले, 26 अगस्त को सुमित्रा बिना अपने पति को बताए अपनी बेटी के साथ दिल्ली चली गई थी। लालबाबू को शक था कि वह अपने प्रेमी से मिलने गई है। इस शक के चलते वह भी दिल्ली पहुंच गया। शनिवार, 30 अगस्त को सुमित्रा घर लौटी, और अगले दिन, रविवार को लालबाबू के वापस आने के बाद उसने गुस्से में आकर सुमित्रा पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुमित्रा के सिर और गर्दन पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई।