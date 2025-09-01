लव मैरिज का खौफनाक अंत, पत्नी के अवैध संबंधों से गुस्साए पति ने सिर-गर्दन में मारी कैंची

बिहार के दरभंगा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। बहेड़ी थाना क्षेत्र के बघौनी गांव (वार्ड-5) में रविवार, 31 अगस्त 2025 को एक पति ने अपनी पत्नी की कैंची से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मृतका की पहचान सुमित्रा देवी (28 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आरोपी पति लालबाबू दास की पत्नी थी। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, सुमित्रा देवी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम संबंध था, जिसके चलते पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। ग्रामीण अजीत कुमार मंडल ने बताया, "सुमित्रा का किसी अन्य युवक से अफेयर चल रहा था। इस बात को लेकर लालबाबू और सुमित्रा के बीच बार-बार झगड़े होते थे। कई बार समझाने के बावजूद सुमित्रा नहीं मानी, जिसके बाद लालबाबू ने गुस्से में आकर यह खौफनाक कदम उठाया।"
सुमित्रा और लालबाबू ने पांच साल पहले प्रेम विवाह किया था और उनकी तीन साल की एक बेटी भी है। घटना से कुछ दिन पहले, 26 अगस्त को सुमित्रा बिना अपने पति को बताए अपनी बेटी के साथ दिल्ली चली गई थी। लालबाबू को शक था कि वह अपने प्रेमी से मिलने गई है। इस शक के चलते वह भी दिल्ली पहुंच गया। शनिवार, 30 अगस्त को सुमित्रा घर लौटी, और अगले दिन, रविवार को लालबाबू के वापस आने के बाद उसने गुस्से में आकर सुमित्रा पर कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुमित्रा के सिर और गर्दन पर कई वार किए गए, जिससे उसकी मौत हो गई।
हत्या की सूचना मिलते ही बहेड़ी थाना के थानाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (DMCH) भेजा गया। बेनीपुर के SDPO आशुतोष कुमार भी गांव पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। SDPO आशुतोष कुमार ने बताया, "प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया है कि सुमित्रा का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध था, जिसके कारण पति-पत्नी में तनाव रहता था। इसी विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।
आरोपी लालबाबू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "घटनास्थल से खून के धब्बे, कपड़े और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दरभंगा से FSL (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को बुलाया गया है। मृतका के मायके वालों को सूचना दे दी गई है। FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।