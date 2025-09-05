‘बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार’ पर भड़के चिराग पासवान, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ: जानिए क्या कहा

Kerala Congress: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी माहौल गरमा गया है। केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी, ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में जीएसटी दरों में बदलाव का जिक्र करते हुए लिखा गया था, बीड़ी और बिहार दोनों 'बी' से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी को बिहार के नेताओं और जनता ने अपमानजनक माना, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विवाद बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने पोस्ट हटाकर माफी मांग ली, लेकिन सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा।