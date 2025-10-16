‘बिहार नफरत की नहीं शांति की धरती’, पप्पू यादव ने CM योगी के बिहार दौरे पर कसा तंज

CM योगी पर पप्पू यादव का तंज (IANS)
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ा प्रहार किया है। पप्पू यादव ने दावा किया कि योगी के इस दौरे से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। योगी आज पटना के दानापुर में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन समारोह में शामिल होकर सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसे एनडीए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मान रहा है।
न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा, "बिहार नफरत की भूमि नहीं है। यह गुरु गोविंद सिंह, महात्मा बुद्ध, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, बाल्मीकि, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति और राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो शांति, सद्भाव और प्रगति का प्रतीक है।" उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नसीहत देते हुए कहा, "योगी जी को समझना चाहिए था कि बिहार नफरत की भूमि नहीं, बल्कि शांति की भूमि है। उनके इस दौरे से एनडीए की असली परेशानियां सामने आने लगेंगी।"
महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच चल रही सीट बंटवारे की चर्चाओं पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने गठबंधन धार्मिक को मजबूत करती है और सहयोगियों को सम्मान देती है। उन्होंने बताया कि गठबंधन की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। "हम दो कदम पीछे हटकर भी गठबंधन को मजबूत करने को तैयार हैं। जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है, उन्हें अहंकार छोड़ना होगा। हम सम्मान देने को तैयार हैं," उन्होंने जोर देकर कहा।
मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर पप्पू यादव ने एनडीए पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, "एनडीए भी बिना स्पष्ट सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा, सभी को पता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दे चुके हैं।" वहीं, कांग्रेस की उम्मीदवार सूची पर उन्होंने कहा, "एनडीए को चिंता करने की जरूरत नहीं। महागठबंधन में सब ठीक है और जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी।"
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025