‘बिहार नफरत की नहीं शांति की धरती’, पप्पू यादव ने CM योगी के बिहार दौरे पर कसा तंज

मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर पप्पू यादव ने एनडीए पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, "एनडीए भी बिना स्पष्ट सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा, सभी को पता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दे चुके हैं।" वहीं, कांग्रेस की उम्मीदवार सूची पर उन्होंने कहा, "एनडीए को चिंता करने की जरूरत नहीं। महागठबंधन में सब ठीक है और जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी।"