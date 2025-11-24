JDU महिला नेता पर जानलेवा हमला, तलवार से किए वार, छाती और पेट पर लात-घूंसे भी बरसाए

कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ियां गांव में महिला पर हमला हुआ है। इस दौरान महिला की पीठ पर एक इंच गहरा कट लगा जिसके चलते उसे पांच टांके आए। महिला भोजपुर में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। महिला ने बताया कि इन हमलावरों ने करीब एक साल पहले उनकी छोटी बेटी से छेड़छाड़ की थी जिसके बाद उन्होंने इन लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। आरोपी लगातार महिला पर केस वापस लेकर समझौता करने का दबाव डाल रहे थे लेकिन महिला नहीं मानी तो उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया।